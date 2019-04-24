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Samandağ'da temizlik seferberliği

Samandağ Belediyesi öncülüğünde, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü’nün de katkılarıyla ilçede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Samandağ Belediyesi öncülüğünde, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü'nün de katkılarıyla ilçede temizlik çalışmaları başlatıldı.


Samandağ Belediyesi öncülüğünde, Samandağ Kaymakamlığı ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla “Daha temiz ve yaşanabilir bir Samandağ'ı birlikte inşa edelim” sloganıyla başlatılan temizlik kampanyasının ilk ayağı Hz. Hızır Parkı'nda başladı.


Park alanda gerçekleşen temizlik çalışmalarına Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz, Samandağ Belediyesi meclis üyeleri, belediye personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

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