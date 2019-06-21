Samandağ'da trafik denetimleri kazaları azalttı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik ekipleri ‘emniyet kemeri' kontrolü ve rutin trafik denetimleri uygulaması gerçekleştirdi.

Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte, kente giriş yapan araç sayısında artış yaşandı. Samandağ İlçe Trafik Ekipleri de kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında trafik kontrolü gerçekleştirdi. Kent girişinde yapılan uygulamada emniyet kemeri kontrolü ve rutin trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında zaman zaman trafik kontrolleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Samandağ Trafik Büro Amiri Hacı Karslı, “Günün 24 saati asayiş ve güvenlik uygulaması yapılıyor burada ancak bu bölgede zaman zaman trafik uygulamaları da yapıyoruz. Burada yaptığımız iş sondaj usulü kontrol bölgesine alarak, onların eksik evraklarını, araçlarını kontrol ediyoruz, emniyet kemeri kullanılıp kullanılmadığını da denetledikten sonra sürücüleri tekrar trafiğe gönderiyoruz” dedi.

Yapılan trafik kontrollerine bağlı olarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında ciddi azalmalar yaşandığını vurgulayan Karslı, “İlçemizde 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde ölümlü kazalarda bir azalma var. Yaralamalı kazalarda da yüzde 30 oranında azalma var. Bunları da kontrollere bağlıyoruz. Farklı trafik noktalarda kontroller yapıyoruz. Bugünde asayiş uygulama noktasında ‘emniyet kemeri' kontrolü trafik uygulaması yapıyor arkadaşlarımız. Sorgular yapıldıktan sonra, eksiği olan araçların işlemi yapılıyor, eksiği olmayan araçlar kontrol edildikten sonra tekrar trafiğe gönderiliyor” diye konuştu.