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Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, Umur R.'nin kullandığı 31 SZ 777 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.


Motosiklet sürücüsü Eser C. ve arkasında bulunan Yasin R. olay yerine gelen ambulansla ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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