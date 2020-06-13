Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Kuşalanı mevkiinde sürücü kimliği ve plakası alınamayan otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine sonra duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. azayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.