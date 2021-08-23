İhlas Haber Ajansı

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Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, beton mikseri ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Kuşalanı mevkiinde meydana gelen kazada, Ahmet D.'nın kullandığı 06 EU 9343 plakalı beton mikseri, Ünal S.'nın kullandığı 31 E 4661 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ünsal S. ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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