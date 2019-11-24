Samandağ'da trafik kazası: 5 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya Karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana geldi, Antakya yol istikametindeyken sürücüsü belirlenemeyen 31 F 0801 plakalı otomobil ile 31 SL 335 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerin içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastanelere kaldırıldı.