Samandağ'da üst yapı çalışmaları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyesi ekiplerinin bir çok mahallede üst yapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “ Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Samandağ için belediye ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz Çiğdede Mahallesi İniş Sokak'ta mazgal çalışmaları,Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta zemin düzenleme çalışmaları,Ataköy,Mahallesi'nde stabilize yol çalışmaları,Deniz Mahallesi Girne Caddesi'ne duvar örme çalışmaları,Cemal Gürsel Mahallesi'nde yol tesviye ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”denildi.