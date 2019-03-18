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Samandağ'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı.

18 Mart Pazartesi günü başlayan eğitim 30 girişimci adayın katılımıyla 4 gün sürecek.


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nde Kobi Danışmanı ve Girişimcilik Eğitmeni Tansel Öter, girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında kursiyerleri bilgilendirecek.


Samandağ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kenan Kahlıoğulları, yaptığı açıklamada, 39. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin bugün itibarıyla başladığını belirterek, "Belediye Başkanımız Mithat Nehir'in öncülüğünde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimlerinde bin 200 civarında hemşehrimize ulaştık. Yüzlerce iş yerinin açılmasına vesile olduk. İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan istihdam ihtiyacının karşılanması, ilçe ekonomisinin canlanmasına bir nebzede olsa katkı sunduk. Eğitimlerimize katılan hemşehrilerimize başarılar diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Çalışkan Samandağ insanı bu girişimci ruhla birçok başarıya imza atacaktır. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

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