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Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Atatürk, Kurtderesi ve Çiğdede mahallelerinde bulunan 3 adrese baskın düzenledi. Adreslerdeki aramada evlerin bahçesine ekilmiş toplam 47 kök Hint keneviri ile 1 kilo 275 gr kurutulmuş esrar tespit edildi. S.B. ve O.Y. gözaltına alındı.

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