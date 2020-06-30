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Samandağ'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, S.Ş isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evin teras bölümünde yapılan aramada 410 kök Hint keneviri bitkisi, 2 adet torba içinde biri 484 gram kurutulmuş ve 1082 gram ise kurutulmak üzere bırakılan esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucunun sahibi S.Ş. gözaltına alındı.

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