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Samandağ'da yağışlar sele neden oldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış, sahildeki yerleşim alanlarında sele neden oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış, sahildeki yerleşim alanlarında sele neden oldu.


İlçeye bağlı tatil beldesi Çevlik'te etkili olan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Sel baskınlarına yol açan şiddetli yağmur, Çevlik sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Belde sakinleri dağdan gelen sel suları ile zor anlar yaşadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerini su basan vatandaşların yardımına koşarak tahliye çalışması yaptı.

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