Samandağ'da yaralı leylek bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı leylek bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meydan Mahallesi'nde set yolunda devriye esnasında tarım arazisinde yaralı bir leylek buldu. Açlıktan bitkin düşen leyleğe ilk müdahaleyi Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaptı. Yaralı leylek, tedavisi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.