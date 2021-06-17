Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi. Kötü kokunun birçok mahalleye de yayıldığı öğrenildi.