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Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.


İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi. Kötü kokunun birçok mahalleye de yayıldığı öğrenildi.

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