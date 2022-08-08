Samandağ'da yaz kurslarına yoğun ilgi

Yaz tatillerinde hem çocukların tatillerini verimli geçirmeleri hem de bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Voleybol, Badminton, Boks-Kick Boks, Atletizm, Basketbol ve Keman kursları bu yoğun ilgi gördü.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları doğrultusunda çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla başlattığımız yaz kurslarımız devam ediyor. Geleneksel hale getirdiğimiz yaz kurslarımıza vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizi memnun etti. 7 farklı branşta Samandağlı çocuklarımızın ücretsiz faydalandıkları, eğlenerek kendilerini geliştirebildikleri, sosyal aktivite ihtiyaçlarını giderebildikleri kurslarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Aynı zamanda Beden Eğitimi öğretmeni tarafından her sabah Atatürk Sahil Parkında egzersiz ve Step-Aerobik derslerinin devam ettiği kaydedildi.