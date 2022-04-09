İhlas Haber Ajansı

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Samandağ'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik, kaldırım işgalleri, yol çalışmalarının devam ettiği noktalarda yol güvenliği sağlama ve marketlerde fiyat etiketi ve stok durumu ile ilgili denetimlere devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik, kaldırım işgalleri, yol çalışmalarının devam ettiği noktalarda yol güvenliği sağlama ve marketlerde fiyat etiketi ve stok durumu ile ilgili denetimlere devam ediyor.


Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, “Kaldırım işgali denetimi, yol çalışmalarının devam ettiği noktalarda, yol güvenliği sağlama, ilçede bulunan marketlerde fiyat etiketi ve stok durumu ile ilgili denetimleri gerçekleştiren ekiplerimiz, denetimlerine aralıksız devam edecek" denildi.

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