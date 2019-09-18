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Samandağ'da zeytinlik alanda yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri müdahale etti. Yangın çevreye yayılmadan söndürülürken, yangında 90 zeytin ağacının kül olduğu bildirildi.

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