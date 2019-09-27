İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'da zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanında yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'ndeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana yetişmeden söndürüldü. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ekipleri 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.