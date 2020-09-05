İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ'daki orman yangını büyüyerek devam ediyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yeniköy Mahallesi'ne alevler nedeniyle giriş yapılamazken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.