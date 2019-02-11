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Samandağ'ı tanıtıcı kartpostallar bastırılıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla Samandağ Belediyesi’nin girişimleri ile PTT Hatay Başmüdürlüğü tarafından kenti tanıtıcı kartpostal bastırılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla Samandağ Belediyesi'nin girişimleri ile PTT Hatay Başmüdürlüğü tarafından kenti tanıtıcı kartpostal bastırılıyor.


Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ'ın tanıtılması amacıyla daha önce posta pulu bastırılmıştı. Şimdi ise Samandağ Belediyesi ve PTT Hatay Başmüdürlüğü tarafından ilçeyi tanıtıcı kartpostallar bastırılıyor.


Fotoğraf Sanatçısı İsmail Zubari'nin çektiği fotoğraflar Samandağ'ı tanıtmak amacıyla kartpostala dönüşüyor. Kartpostallarda, Titus Tüneli, Hz. Hızır Ziyareti, Hz. Hızır Parkı, Beşikli Mağara, Tek Kemerli Roma Köprüsü ve Samandağ ilçesini tanıtan doğa fotoğrafları kullanıldı. Bastırılan kartpostallar Samandağ'ın tanıtımı için vatandaşlarla buluşacak.


Kartpostallar, PTT Samandağ Şubesi'nden temin edilecek.

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