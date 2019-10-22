Şampiyon basketbolcular galibiyetle başladı

Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. Bölgesel ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında rakibini 72-64 yendi.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sorumlusu Serkan Çelik, “Ligin ilk maçında kendi seyircimizle buluştuğumuz ve galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Eksiklerimizi gördük ve ilerleyen haftalarda bu eksiklikleri kapatmak için daha çok çalışacağız. Bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Bu galibiyeti Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a, takım sponsorumuz olan HATSU'nun yöneticilerine armağan ediyorum” dedi.

Mavi-beyazlılar ligin ikinci haftasında 26 Ekim'de deplasmanda Diyarbakır Engelliler Basketbol Takımı ile karşılaşacak.