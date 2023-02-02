Sanayi sitesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir oto elektrik tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sanayi Sitesi içerisinde alevlerin 3 tamirhaneye daha sıçradığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

2 saatlik müdahalenin sonundan kontrol altına alınan yangında, alevlerin başladığı oto elektrik atölyesi ve rot balans ayar tamirhanesinde bazı araçlar zarar gördü. Diğer iki tamirhanede ise küçük çaplı maddi hasar oluştu.