Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 6 depremzede toprağa verildi

Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden depremzede 6 kişi, Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinden doğu illerindeki türbeleri ziyarete giden Yakup Bulut (60), Ömer Yalçın (63), Ahmet Bulut (65), Cafer Karaçoban (69), Reşit Kahya (75) ile Halim Sönmez'in (81) içinde bulunduğu 31 AAG 099 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile çarpıştı. Kazada her iki araç da şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hataylı depremzede olduğu öğrenilen 6 kişi, Hassa ilçesindeki farklı mahallelerde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Öte yandan, Halim Sönmez'in ilçede sevilen bir kanaat önderi olduğu ve yanındaki arkadaşlarıyla Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır ve Mardin'de türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kazanın yaşandığı belirtildi.

Cafer Karaçoban'ın 6 Şubat'taki depremde evinin yıkıldığı ve son anda balkondan atlayarak enkaz altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.