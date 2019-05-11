Şanlıurfa'dan kaçak yollarla getirilen 50 koyun ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Şanlıurfa'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen 50 koyun ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa-Kırıkhan karayolunda 31 D 7683 plakalı minibüste 50 adet veteriner sağlık raporu, nakil belgesi ve küpesi olmayan küçükbaş hayvan taşındığı tespit etti. Minibüsün sürücüsü Suriye uyruklu A.R. Abdulhali jandarma tarafından gözaltına alınırken 50 küçükbaş hayvana el konuldu.

İfadesi alınan Suriye uyruklu A.R. Abdulhali, koyunların kendisinin olmadığını belirtmesi üzerine gerçek sahibinin M.D. olduğunu tespit edildi. 50 küçükbaş hayvan için M.D. İsimli şahısa hayvan başına 100 TL para cezası kesildi.

Ayrıca Kurban bayramının yaklaşması nedeni ile Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden gelen küpesiz hayvan sayısında artış olduğu Kırıkhan Jandarma ekipleri tarafından yol kontrollerinin artırılarak sağlıksız ve belgesiz hayvanların ilçeye ulaşmaması için gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.