Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde oturan 68 yaşındaki Kemal Ünal, eşi Songül Ünal (64) ile birlikte Erzin ilçesindeki bahçelerine gitti. Dönüşte Kemal Ünal'ın kullandığı 80 EM 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Domates Durağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan çifte ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen Kemal Ünal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Songül Ünal ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.