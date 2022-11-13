Savaş: "Bir karış toprağımızı nadasa bırakma şansımız yok"

Dr. Lütfü Savaş, "Bizim bir karış toprağımızı nadasa bırakma şansımız yok" dedi.

Başkan Savaş, Hatay'daki göç konusu ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırsal kalkınma projelerine çok önem verdiklerini söyleyen Savaş, kırsal alanda yaşayan vatandaşların ekonomik koşullarının şehre göç etmeden iyileştirilmesi açısından önemli adımlar attıklarını ifade etti. Savaş, “İnsanlarımız malını mülkünü satarak şehre göç ediyor. Şehre göç edilince de kimse ekip biçemiyor. Böyle olunca topraktan ve üretimden kaybımız oluyor. Şehre göç eden insanlarımız iş konusunda sıkıntılar çekiyor. Biz insanlarımızın şehirlere göç etmesini istemiyoruz. Topraklarına sahip çıkmalarını ve tarlalarını ekip biçmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'yi kendi kendine yeten bir ülke konumuna getirmeliyiz" diyen Savaş, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olarak ben ve diğer arkadaşlarımız her toplantımızda bunları konuşuyoruz. Çünkü artık dünya ademi merkeziyetçiliğe gidiyor. Bizim bir karış toprağımızı nadasa bırakma şansımız yok. Çiftçilerimiz kimyasal gübre kullandığından topraklarımız sertleşti ve verimsiz oldu. Biz dünyanın en kaliteli organomineral gübresini yaptık. Şu anda çok iyi durumdayız ve çok uygun fiyatlara satıyoruz. Kooperatifler ve 15 bin çiftçimizle de iletişim halindeyiz. Hataylı çiftçilere vermiş olduğumuz desteklere devam edeceğiz."