Savaş: "EXPO Hatay'daki ekonomik pastayı büyütecek"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021'in Hatay'daki ekonomik pastayı büyütecek önemli bir proje olduğunu söyledi.

Başkan Savaş, Hatay Gastronomi Evi'nde Hatay'daki turizmciler ile bir araya geldi. EXPO 2021 ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Savaş, projenin 250-300 bin insanın ekmek kapısına katkı sağlayacağını, Hatay'ın potansiyelini arttıracağını söyledi.

Hatay'ın bütününe katkı sağlaması düşünülen EXPO'ya hep birlikte sarılmak istediklerini ifade eden Başkan Savaş, “Bugün burada turizm sektörümüzle kendi gastronomi evimizde EXPO alanlarımızdaki fonksiyonlarımızı bize, turizme ve diğer sivil toplum kuruluşlarımıza düşen işleri konuştuk. Bu konuda iş bölümü yaparak Hatay'ın bütününe katkı sağlayan bu projeye hep birlikte sarılmak istiyoruz. Buradaki amacımız Antakya ve Defne'nin üzerinde 200 dönümlük bir EXPO alanımız olacak. İskenderun bölgesinde de İskenderun - Arsuz ve Belen'in 100 dönümlük bir arsa üzerine EXPO'yu yapacağız. Antakya ve Defne'de tarım, çiçek, fidancılık, gastronomi, tıbbi aromatik bitkiler, arkeo park ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde fuar yapacağımız bir fuar merkezi olacak. Her yönü ile birçok fonksiyonu yüklenen ve sadece altı aylık değil, sonrasında da Hatay'ın lokomotifi olacak, birçok alanda önünü açacak ve Hatay'daki bütün bu alanlarda ekonomik pastayı büyütecek önemli bir proje. İskenderun tarafındaki ise tamamen uluslararası bizim baharat yolu dediğimiz ve şu anda dünyadaki 26 tane gastronomi şehrinin 25 tanesinin üzerinde olduğu bu şehirleri davet edeceğiz. İçlerinde hem bahçeler, mutfaklar olacak, hem kendi yemeklerini tanıtacaklar, hem biz kendi yemeklerimizi tanıtacağız. Aynı zamanda İskenderun bölgesinde de 6 bin metrekare kapalı alan içerisinde bir fuar merkezi olacak” dedi.

"Diğer EXPO örnekleri ile harmanlayacağız"

Hatay'da yapılacak olan EXPO'nun dünyadaki diğer örneklerle harmanlanarak Hatay'a özgü yapılacağını belirten Başkan Savaş, "Bu bizim Hatay'daki EXPO dünyadaki birçok örneği harmanlayıp, Hatay'ın kendi özüne uygun bir şekilde şekillendirdiğimiz çok önemli proje. Bizim hesaplarımıza göre yaklaşık 250-300 bin insanın ekmek kapısına katkı sağlayacak, Hatay'ın potansiyelini arttıracak. Aynı zamanda çiçekçilik, fidancılık konusunda Hatay'ın florasına uygun üreteceğimiz hem çiçekler, hem de fidancılıktan dünyadaki 50 milyar euro olan ekonomik pastadan da Hatay'ın alması gereken payı almasını sağlayacağız” diye konuştu.

Başkan Savaş EXPO eğitimlerinin yaz aylarında başlayacağını söyleyerek, “Bu projemizde yaz ile birlikte eğitimlerin başlayacağını ve Hatay'daki bu proje ile alakalı bütün birimlerin bu projeye destek vereceğini şimdiden söylüyorum ve sivil toplum örgütlerimizle tek tek buluşarak bu projeye hem katkılarını hem de içinde olarak kendi geleceklerine bunu yansıtmalarını bekliyoruz. Hatay'ın umudu seçimden sonra ekonomi, ekonominin umudu da en çok EXPO diyoruz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi'nin de katılımcılara EXPO alanları ile ilgili bilgi vermesinin ardından toplantı soru - cevap şeklinde devam etti.