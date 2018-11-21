Savaşın çocukları oyun parkıyla tanıştı

Suriye'de Afrin'in Cinderes beldesindeki çadır kentte yaşayan yaklaşık 2 bin çocuk için Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından oyun parkı inşa edildi. Suriyeli minikler yaptırılan parkta doyasıya eğlendi.

Oyun parkı olmayan çocuklara destek olmak, onları mutlu etmek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD), Cinderes'teki çadır kente gelerek bir oyun parkı inşa ettirdi.

Mutlulukları gözlerinden okunan savaşın çocukları, yapılan parkta doyasıya oynadı. Kaydıraklardan kayan Suriyeli minikler, hayatlarında hiç görmedikleri salıncaklarda sallandı.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, Cinderes'teki çadır kentte yaşayan çocuğun, oyun parkına ihtiyacı olduğunu hissettiklerini belirterek, “Burada yaşayan çocukların yaş ortalaması 8-9 civarında. Yıllardır devam eden savaşın çocukları, parkın ne demek olduğun bilmiyordu. Bu çocuklar için bir futbol sahası, bir oyun parkı yaptığımızda çocukların hayatlarının değiştiğine şahit olduk” dedi.