İhlas Haber Ajansı

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Sazlık alanda yangın çıkartan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda yangın çıkartan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda yangın çıkartan bir şahıs polis tarafından yakalandı.



Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan sazlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi sazlık alanı yakmaya başladı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan ve yaşlı olduğu belirtilen şahıs polis merkezine götürüldü. Çıkan yangın ise Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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