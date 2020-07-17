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Şehidin annesi: "Oğlumun kanı yerde kalmasın"

Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul’un cenazesi Hatay’da toprağa verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un cenazesi Hatay'da toprağa verildi.


Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul‘un cenazesi ilk olarak baba evine getirilerek, helallik alınmasının ardından Kırıkhan Belediyesi Mezarlık Kompleksine getirildi.


Şehidin annesi Meryem Kurtul, törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan oğlunun kanının yerde kalmamasını isteyerek kendisinin de göreve hazır olduğunu söyledi.


Şehidin 6 aylık kızı Öykü özel harekatçı polis ablalarının kucağında babasının cenazesine geldi. Şehidin eşi Hülya Kurtul kızının da babası gibi kahraman bir polis olacağını söyledi.


2 yıl önce evlenen 1 çocuk babası şehit polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un naaşı cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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