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Şehidin baba evine şehadet haberi ulaştı

HATAY (İHA) – Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in (22) şehadet haberi Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

HATAY (İHA) – Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in (22) şehadet haberi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ulaştı.


Şırnak Gabar Dağı Yılan Tepe mevkisine YPG/PKK'lı teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesine acı haberi Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer verdi. Şehidin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

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