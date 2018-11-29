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Şehit babası oğlunun okuluna çeşme yaptırdı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek’in adı, eğitim gördüğü okulun bahçesine babası tarafından yaptırılan hayrat çeşmesine verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in adı, eğitim gördüğü okulun bahçesine babası tarafından yaptırılan hayrat çeşmesine verildi.


Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan şehit babası Bayram Akböbek, 2015 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında bölücü teröristlere karşı yürütülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit düşen oğlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek'in ismini ve aziz hatıralarını yaşatmak için eğitim gördüğü Akdeniz Ortaokulu'nun bahçesine hayrat çeşmesi yaptırdı.


Okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan dualar ve lokum ikramları ile gerçekleştirilen çeşmenin açılışı törenine Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, Emniyet Müdürü Murat Şimşek, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, şehidin ailesi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Kaymakam Murat Bulacak açılışta yaptığı konuşmada, "Şehit kardeşimiz, evladımız bu okulun öğrencisiydi. Şehidimizin adı bu okulumuzun bahçesinde babası tarafından yaptırılan çeşmede yaşatılacak. Allah ondan ve emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

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