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Şehit babasının naaşı oğlunun yanına defnedildi

Hatay’da, 2015 yılında kameralar önünde oğlunun şehadet haberinin verilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Hacı Mehmet Tuhal, 4 yıl sonra yaşamını yitirdi.

Hatay'da, 2015 yılında kameralar önünde oğlunun şehadet haberinin verilmesiyle büyük üzüntü yaşayan Hacı Mehmet Tuhal, 4 yıl sonra yaşamını yitirdi. Şehit babası Tuhal'ın vasiyeti üzerine naaşı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.


2015 yılında Hakkari'de PKK'nın yola döşediği bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mehmet Tuhal'ın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde yaşayan annesi ve babasına acı haber kameralar önünde verilmişti. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden acılı baba 4 yıl sonra hayatını kaybetti. Şehit babası Tuhal'ın vasiyeti üzerine naaşı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.


Cenaze törenine Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediyesi başkan adayları ve şehit ailesinin yakınları katıldı.

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