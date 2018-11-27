Şehit Gülşah Güler Turnuvası sona erdi

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan final maçı öncesinde Antakya Belediyesi Mehteran takımı kısa bir gösteri sergilemesinin ardından İl Emniyet oyuncuları maç öncesinde şehit annesi Emine Güler'e çiçek sunarak, şehit annesinin ellerini öptü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında oynanan final maçının başlama vuruşunu Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ziya Öztürk ile Çevik Kuvvet Şube Müdürü Gürbüzer Özdemir yaparken maç büyük çekişmeye sahne oldu.

35'er dakikalık iki devre halinde oynanan maç sonunda turnuvayı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne şampiyonluk kupasını Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler takdim etti.

Şehit annesi Emine Güler, organizasyonu düzenleyen Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teşekkür etti.

Turnuvayı ikincilikle bitiren emniyet takımına madalyalarını Vali Yardımcısı Erol Özkan ve Savcı Ziya Öztürk tarafından verilirken, turnuvayı üçüncü bitiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise madalyaları Büyükşehir Belediyesi Sekreter Yardımcısı Ahmet Kilisli tarafından takdim edildi.