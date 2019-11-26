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Şehit itfaiyeci anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde 5 yıl önce yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Kapucu dualarla anıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 5 yıl önce yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Kapucu dualarla anıldı.


26 Kasım 2014 tarihinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangına müdahale sırasında itfaiye hortumunun patlaması ve başına isabet etmesi sonucu itfaiye merdiveninden düşerek şehit olan Mehmet Kapucu (35) vefatının 5. yılında Payas İtfaiyesi önünde düzenlenen etkinlikte Kuran okunarak dualarla anıldı.


Anma etkinliğine meslektaşları ve sevenleri katıldı.

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