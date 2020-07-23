İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Özel Hareket Polisi Anıl Kemal Kurtul'un ismi yaşadığı sokağa verildi

Siirt’in Değirmentaşı tepe bölgesinde şehit olan Anıl Kemal Kurtul’un ismi memleketi olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı sokağa ismi verildi.

Siirt'in Değirmentaşı tepe bölgesinde şehit olan Anıl Kemal Kurtul'un ismi memleketi olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadığı sokağa ismi verildi.



Siirt'in Değirmentaşı tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp 16 Temmuz'da şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşadığı sokağa ismi verildi. Kırıkhan Belediyesi Meclis kararı ile şehidin yaşadığı sokağın ismini, Şehit Anıl Kemal Kurtul Sokağı yaptı. Şehidin ismini taşıyan tabelayı, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, şehit babası Muhammet, annesi Meryem, eşi Hülya ve 6 aylık kızı Öykü Kurtul ile beraber sokağa astı. Anne Meryem Kurtul teröristlere isyan ederek, ”İçişleri Bakanımıza söyleyin bu teröristlerle ortaklık kuranları da evlerine ateş düşsün onlarında ciğerleri yansın, Allah onları bildiği gibi yapsın. Oğlumun kanı yerde kalmasın” diyerek feryat etti. Şehidin eşi Hülya Kurtul ise eşinin ismi olan tabelaya sarılıp ağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.