Şehit piyade uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'ye uğurlandı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, Hatay'daki törenin ardından Kırıkkale'ye uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, İdlib'de yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Emre Ceylan (28) için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basına kapalı yapılan törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Törene, Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile askeri erkan katıldı.