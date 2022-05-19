Şehit Piyade Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastane de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel Hatay'da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu.

24 yaşında ki şehit Şenel'in naaşı tören için Kırıkhan Şehitliği'ne getirildi. Şehidin kız kardeşi şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, Kırıkhan Şehitliği'ne defnedildi.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Hakan Tutucu, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.