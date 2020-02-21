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Şehit teğmenin son görüntüleri

Suriye’nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu’nun saldırıdan bir gün önce çekilen, "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce çekilen, "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.


Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla yakınlarına gönderdiği görüntüde, "Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani" demesi yürekleri burktu.


Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, yarın Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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