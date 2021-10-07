Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın adı okula verildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın adı okula verildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın adı okula verildi.
5 Ekim 2020 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yırtıcı'nın adı memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde ilköğretim okuluna verildi
Törene Erzin Kaymakamı Osman Demir, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'da katıldı.