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Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde, Kurban Bayramı arefesinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, Kurban Bayramı arefesinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.


Kurban Bayramı dolayısıyla Cuma Namazı öncesi Payas Şehitliğindeki şehit mezarları ziyaret edildi. Ziyarete, Kaymakam Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.


Kaymakam Dr. Polat Kara, şehitlerin vatanı ve bayrağı için canlarını feda ettiklerini, haklarının ödenemeyeceğini, onları her daim rahmet, minnet ve şükranla yad edeceklerini ifade etti.

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