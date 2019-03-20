İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

Hatay’ın Payas ilçesinde, 6 şehidin anısını yaşatmak için Yunus Emre Ortaokulu sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, 6 şehidin anısını yaşatmak için Yunus Emre Ortaokulu sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.


Hatay'ın Payas ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu yönetimi, ilçe nüfusuna kayıtlı şehitlerden Mustafa Ozan Gökçe, Bilal Türkmen, Ömer Doğan, Murat Bagtur, Yetkin Erşan ve Mehmet Kapucu'nun fotoğrafını sınıf ve idareci odası kapılarına kaplama olarak yaptırdı.


Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Aysal, "Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan millet duygularını arttırmak ve gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.