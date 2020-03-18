İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitlikte sade tören

Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü münasebetiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde sadece çelenk sunma töreni yapıldı.


İskenderun'da düzenlenen törende İskenderun Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu. İlçe müftüsü tarafından Kuranı Kerim okunarak dua edildi.


Törene, korona virüs tedbirleri kapsamında şehit ailelerinin katılmaması ve şehit mezarlarının başının boş kalması dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.