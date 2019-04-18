Sel araçları hurdaya çevirdi

Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen sel felaketi araçları hurdaya çevirdi.

Merkez ilçe Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen sağanak yağış sele döndü. Çok sayıda araç hasar gördü, devrilen bir araç ile taklalar atan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Aynı noktada yine büyük çam ağacı devrildi, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tehlike arz eden bir başka çam ağacını da halat yardımıyla devirdi.

Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Antakya Belediyesine bağlı ekiplerde sel nedeniyle yollarda oluşan engelleri kaldırdı. Kentte hayat normale döndü.