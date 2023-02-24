Selçuk Bayraktar gönüllüleri ziyaret etti

Hatay'ın Samandağ ilçesine gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Hatay'a gelen İstanbul Çekmeköy gönüllüleri ile bir araya geldi. Bayraktar, Hatay'a geldikten sonra buradan ayrılmayan gönüllülerle yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet etti.