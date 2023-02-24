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Selçuk Bayraktar gönüllüleri ziyaret etti

Hatay’ın Samandağ ilçesine gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesine gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti.


Selçuk Bayraktar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Hatay'a gelen İstanbul Çekmeköy gönüllüleri ile bir araya geldi. Bayraktar, Hatay'a geldikten sonra buradan ayrılmayan gönüllülerle yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet etti.

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