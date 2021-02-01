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Selin getirdiği kışlık yakacak

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularının sahile taşıdığı ağaç dalları ve odun parçaları dar gelirli vatandaşları ısıtacak.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularının sahile taşıdığı ağaç dalları ve odun parçaları dar gelirli vatandaşları ısıtacak.


Sağanak yağış, Asi Nehri'nin taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte sel suları, odun parçalarını ve ağaç dallarını Samandağ sahiline taşıdı. Sahildeki odun parçalarına dar gelirli vatandaşlar hücum etti.


Sahilde bulunan odunları toplayan Hasan Dönmez, odunları tandır ve evde sobalarda yakıp ısınmak için kullanacaklarını söyledi.

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