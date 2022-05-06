İhlas Haber Ajansı

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Serada Hint keneviri ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sebze serasında Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sebze serasında Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilada Mahallesi'nde M.A.G.'ye ait adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ev ve bahçede arama yapan polis, sebze serasında yetiştirilen 14 kök Hint keneviri ile 20 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir buldu.


Hint kenevirleri sökülüp imha edildi.


Ev sahibi M.A.G. gözaltına alındı.

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