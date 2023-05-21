Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Hatay'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ile Erzin ilçeleri arasında Yeniyurt Burnaz sahilinde meydana geldi. Şehir dışından geldiği bölgede serinlemek için denize giren 25 yaşındaki Mehmet Ali B., suda batmaya başladı. Vatandaşlar tarafından fark edilerek denizden çıkarılan genç çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.