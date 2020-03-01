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Servis şoförlerinden Mehmetçiğe konvoylu destek

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek oldu.


Suriye sınırına komşu olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen öğrenci servisi şoförleri, konvoy yaparak Mehmetçiğe destek verdi. Mehmetçiğin her daim yanlarında olduklarını kaydeden öğrenci servisi şoförleri, Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu yaptı. İlçe halkının da destek verdiği servis şoförleri, klaksonlarını çalarak askerlere destek oldu. İlçede konuşlu askerlerin yanına giden grup, Mehmetçik için dua etti.

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