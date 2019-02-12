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Seyfi Dingil: "Millet Parkı çok yakında açılacak"

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Karayolları arazisine yapılan Millet Parkı’nı kısa süre sonra açacaklarını söyledi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Karayolları arazisine yapılan Millet Parkı'nı kısa süre sonra açacaklarını söyledi.


Başkan Seyfi Dingil, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar bir çok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Toplumun her kesimine hizmet götürdük. Her mahalleye eşit hizmet verdik. Kimseyi ayrıştırmadan halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Hizmetlerin oluşmasında emeği geçen değerli meclis üyelerimizin çalışanlarımızın ve halkımızın her zaman görüşlerini önemsedik. Ortak akıl ile sorunları çözmeye çalıştık. İskenderun'a katkı sunmamızda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İskenderun'un en önemli bölgesinde Fener Caddesi'nde eski Karayolları arazisine yaptığımız Millet Parkı çok yakında tamamlanacak. Kent insanının sosyal, kültürel alanda bir çok ihtiyacına cevap verecek olan bu parkı İskenderun'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Millet Parkı kısa süre sonra hizmete girecektir" dedi.

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