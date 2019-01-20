Seyir halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı

Hatay'da seyir halindeki LPG'li otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Yoğun trafiğin arasında yanan araç kısa sürede kül oldu.

Olay, Antakya-İskenderun karayolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG'li otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Otomobildeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin trafiği kapatma çabasını umursamayan bazı sürücüler tehlikeye rağmen yollarına devam etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alsa da küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ekipler nedeni henüz belirlenemeyen yangının çıkış sebebi araştırıyor.